En mars dernier, Pierre Ménes était mis à l'écart de Canal + au lendemain de la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", réalisé par Marie Portolano où elle pointait le comportement de son ancien collègue du Canal Football Club. Ce jeudi, le quotidien français L'Equipe annonce que le journaliste français est définitivement écarté de la chaîne alors que ce dernier espérait un jour revenir sur le plateau de l'émission dans laquelle il faisait figure de pilier.

Cela faisait quelques semaines que les négociations duraient entre la chaine cryptée et le journaliste qui demandait une certaine somme d'argent pour acter le départ. Ce jeudi, un accord aurait été trouvé selon L'Equipe et Pierre Ménès ne sera donc plus présent à l'écran sur Canal +.