Nombreux sont ceux à avoir été marqués, voire changés, suite à leur expérience dans Rendez-vous en terre inconnue. De Kev Adams à Virginie Efira en passant par Gérard Jugnot, Thomas Pesquet ou encore Vianney, les stars invitées ont toutes vécu une aventure hors du commun et inoubliable.

Ce mardi soir sur France 2, c’est à Oli, de son vrai nom Olivio, le benjamin du célèbre duo de rappeurs Big Flo et Oli, de partir à la découverte d’une autre culture en compagnie de Raphaël de Casabianca. Le jeune homme de 26 ans a pris l’avion direction Madagascar pour aller à la rencontre des Vézos, un peuple semi-nomade.

C’est la première fois que le rappeur restait autant de temps sans nouvelle de son frère Florian, alias Flo. "Ça faisait des années que nous n’étions pas restés éloignés autant de temps. La dernière fois, c’était quand j’étais parti en colo avec la mairie de Toulouse, j’étais beaucoup plus jeune…, explique Oli dans les colonnes de Télé Star. Il ajoute toutefois que ce qu’il trouvait "très bizarre, c’était de ne plus pouvoir échanger du tout". "Pas d’appels, pas de FaceTime, pas de textos, alors qu’on est continuellement en train de s’écrire et de s’envoyer des photos."

Conscient de la chance qui lui était offerte, Oli a vécu l’aventure "à fond". "Je suis tellement rentré dans cette aventure-là et dans le quotidien des Vézos que ça a été plus simple que je le pensais. Raph (Raphaël de Casabianca, NdlR.) et l’équipe étaient assez étonnés au début."

Parmi les moments marquants de ses jours passés chez les Vézos, le rappeur retient le temps qu’il a fallu pour que "les uns s’ouvrent aux autres". Il se souvient en particulier de "la rencontre avec les femmes lorsqu’elles faisaient la chasse à l’oursin à pied. C’était très beau parce qu’il y avait de la pudeur et de la timidité des deux côtés", confie-t-il au média français.

"J’ai eu un choc"

De cette aventure, Oli en ressort "un peu" changé. "J’ai toujours eu cette capacité à réaliser la chance que l’on a de vivre dans nos sociétés. Alors ça a renforcé ce regard et ce recul", dit-il avant d’ajouter qu‘il a désormais un autre "rapport à l’eau". "J’ai eu un choc lorsque j’ai vu comment les Vézos allaient en chercher. Grâce à l’éducation de mes parents, j’ai toujours fait gaffe, mais maintenant, j’y pense encore plus…"

