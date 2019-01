Originaire de Grez-Doiceau, Olivia Stone a tenté sa chance ce mardi lors de la nouvelle saison de The Voice Belgique. Malheureusement pour elle, aucun coach ne s’est retourné.



Mais cette jeune fille de 16 ans pourrait faire le buzz pour autre chose. "Actuellement, je suis ambassadrice d’une marque de maillots de bain aux États-Unis, a-t-elle expliqué lors de la première émission de la saison 8 diffusée sur la RTBF. C’est quelque chose d’assez cool. Ça a commencé cet été. J’étais en Amérique, je postais des photos parce que je poste généralement des photos tous les jours. Une marque de maillots de bain m’a demandé d’être son ambassadrice." "Mes grands-parents vivent là-bas et donc je vais les visiter chaque année, a ajouté l’instagrammeuse qui compte déjà plus de 5 000 followers ! Dès que je suis aux États-Unis, je poste des photos, je mets la localisation, les entreprises me trouvent. C’est comme cela que ça se passe."