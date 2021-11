Samedi dernier, TF1 célébrait son premier rendez-vous des 20 ans de la Star Academy en regroupant les visages emblématiques de la saison 5 mais aussi et surtout ceux de la saison 1, comme Jenifer, Jean-Pascal Lacoste, Carine Haddabou ou encore notre compatriote Mario Barravecchia. Avec une absence remarquée, celle d’Olivia Ruiz.

La célèbre interprète de la "Femme chocolat" garderait en fait un très mauvais souvenir de sa participation au télécrochet de TF1. "Je me suis un peu sentie manipulée quand j’étais à l’intérieur, avait-elle confié au micro de SudRadio l’été dernier. "Et puis, je garde une petite colère au fond de moi. Même pas par rapport à mon cas à moi, parce que moi, je m’en sors plutôt très bien, mais par rapport aux gens qui ont souffert de ça. Que ce soit dans les gens qui étaient avec moi ou ceux des années suivantes. Je déplore le non-accompagnement pour des jeunes qui ne sont que des post-adolescents très fragiles et qu’on n’accompagne pas sur l’avant et sur l’après. "

Sans rancune, Olivia Ruiz était tout de même devant le prime des 20 ans de la Star Academy samedi 30 octobre. "Je pense à vous les copains, vous êtes beaux", a-t-elle ainsi commenté dans sa story Instagram. Et quand Jipé, alias Jean-Pascal Lacoste, lui envoie un "Tu nous manques", elle répond directement tellement elle a hâte de retrouvailles humaines mais loin du petit écran. "Oh mon Jipé, vous aussi, tellement... Alors on se refera la même à la rentrée, mais chez moi, et sans caméras, comme ça on pourra vraiment faire les couillons, comme on aime."