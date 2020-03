Donald Trump a été catégorique : depuis samedi dernier à minuit, plus aucun avion provenant de l’Europe ne rentre aux États-Unis. Les Américains en voyage à l’étranger se sont donc rués dans les aéroports pour rejoindre leur pays vendredi dernier.

Citoyen américain, Olivier Minne passe, depuis 2002, la moitié de l’année à Los Angeles et l’autre à Paris. Actuellement en France, l’animateur a dû se soumettre, comme tous les Français, au confinement et donc, pour sa part, à l’annulation de l’enregistrement de Tout le monde a son mot à dire, le jeu télé qu’il présente sur France 2, et peut-être à celui deFort Boyard, prévu pour fin avril.

