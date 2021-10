Omar Sy n’a pas attendu le succès de la série Lupin sur Netflix pour être connu à travers le monde. Révélé dans Le Service Après-Vente (SAV) sur Canal + aux côtés de Fred Testot, le comédien français a vu sa carrière exploser suite à son rôle dans le film Intouchables qui lui a valu le César du meilleur acteur et qui lui a ouvert les portes d’Hollywood. S’en sont suivies plusieurs apparitions dans des blockbusters américains tels que X-Men, Jurassic World ou encore Inferno.

Mais, il est vrai que la célèbre plateforme de streaming a marqué un tournant dans la carrière de l’acteur qui ne s’était jusqu’ici jamais frotté à une série. Et, le pari a été gagné. La mayonnaise a tellement bien pris qu’Omar Sy a décidé de continuer sa collaboration avec Netflix. Alors qu’une deuxième saison de Lupin est en cours de développement, la plateforme apprend que l’acteur vient de signer un contrat de plusieurs années pour produire et jouer dans des films et séries originaux Neflix. Une première pour la plateforme avec un comédien français.

Dans un communiqué, Omar Sy s’est dit ‘très heureux d’avoir l’occasion de poursuivre sa relation avec Netflix”. Il dit avoir également “hâte de cette prochaine étape dans leur aventure commune”.

Les plateformes, nouveaux terrains de jeu des stars

L’influence des plateformes est aujourd’hui énorme, notamment depuis la pandémie qui a condamné pendant de longs mois les salles de cinéma. Comme Omar Sy, de nombreuses stars hollywoodiennes, principalement connues pour leurs rôles sur le grand écran, ont décidé de prendre le train en marche, de surfer sur la vague en associant leur nom aux séries maisons de ces diffuseurs et créateurs de contenus.

C’est notamment le cas de Jennifer Aniston, inoubliable Rachel de Friends, qui a accepté de redevenir le personnage principal d’une série dans The Morning Show d’Apple TV +. Ou encore de Reese Witherspoon (également dans The Morning Show) et Nicole Kidman, autres célébrités du grand écran, qui sont respectivement devenues les stars de Little Fires Everywhere, Nine Perfect Strangers, séries originales d’Hulu, diffusées sur Amazon Prime Vidéo en Belgique.