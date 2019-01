Télévision Natacha Lindinger nous livre les détails du troisième chapitre de





Veste en cuir rouge, cheveux en pétard et petit côté débraillé, Sam est de retour pour une troisième saison un peu particulière sur TF1. Séparée de Xavier, la professeure de français au franc-parler légendaire se retrouve seule. Mais alors qu’elle pensait redémarrer une vie de célibataire accomplie, elle se retrouve face à un problème : les médecins lui découvrent un cancer du sein. Si, dans un premier temps, Sam nie la maladie, cette dernière va vite la rattraper et lui faire perdre ses moyens…

"Quand j’ai lu le scénario de cette troisième saison, j’étais assez contente de découvrir qu’on y parlait du cancer, une maladie de plus en plus commune, malheureusement. J’aime le fait de pouvoir en parler dans une comédie mais sérieusement, juste par respect", explique Natacha Lindinger, interprète de Sam depuis deux saisons. "Ce retournement de situation était idéal pour le développement du personnage de Sam. Elle vient de perdre sa mère. Elle a eu du mal à accepter d’en être triste. Ici, avec le cancer, elle va avoir du mal à en parler. Ça l’attaque dans sa libido et donc, dans son rapport avec les hommes, des choses très importantes pour elle. Tout cela la ramène à ses problèmes de construction personnelle, à ses déséquilibres."

Certaines scènes de cette troisième saison, comme celle de la mammographie, n’ont pas dû être faciles à tourner…

(...)