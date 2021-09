"Je ne voulais pas prendre de risque pour mon personnel et protéger aussi les clients, souligne-t-il. C’est un coup dur après six mois de fermeture de devoir refermer à nouveau durant 10 jours lors d’un des plus gros mois de l’année. Ça fait mal… Mais bon, c’est comme ça. Il a fallu s’adapter et prendre des décisions."

Puis est arrivé le pass sanitaire en France. "Je n’ai jamais été contre, assure le meilleur ouvrier de France. J’ai toujours revendiqué que cela avait été trop vite et que l’on n’a jamais eu de concertation. C’était assez violent car on n’a pas eu le temps de se retourner. Ni les clients ! Sans oublier les sanctions qui risquaient de nous tomber dessus s’il n’y avait pas de contrôle. À savoir 45 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement. C’est pousser le bouchon, on a été traité comme des voyous."

Qu’à cela ne tienne, le chef Etchebest a tout mis en place. "On nous a déjà mis tant de contraintes qu’on a l’habitude… On fait preuve de résilience, on s’adapte et on trouve une solution. Même si le contrôle en terrasse est parfois compliqué."