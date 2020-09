L’heure de la réunification des Kohpains dea sonné. Six anciens aventuriers belges se sont réunis pour visionner la réunification des 4 Terres.

Il n’y a jamais de meilleure excuse pour se retrouver qu’un épisode de Koh Lanta, nous confie Sandro, candidat de la saison 17 au Cambodge, et l’hôte de la soirée. On frissonne et cela nous rappelle de bons souvenirs. Il y a toujours de très bonnes excuses dans la vie pour se retrouver entre amis. Et fatalement, cette aventure nous a tous réunis avec des liens très forts. Car on partage, à travers nos différentes saisons, des moments uniques. Seuls les participants peuvent comprendre et le ressentir."

Ce rassemblement est parti d’une idée commune. "Je ne saurais même plus dire de qui c’est parti", confesse Sandro depuis son nouveau concept à l’américaine de The Artist’s Studio situé à Wavre. "C’est la première fois que la plupart des anciens belges se réunissent. On est 6 : Maud (saison 20), Nicolas (saison 20), Javier (saison 12), Marie (saison 12), Pholien (saison 21) et Sandro ; sur les 8 participants belges toutes saisons confondues. Marie n’a pas su venir car elle est en Espagne et Gabriel est à Strasbourg en plein rush à la Commission européenne."