Télévision Exclusif ! Nous avons retrouvé David Strajmayster, alias Doudi, de la célèbre sérieInterview avec ce comédien… belge.

"Après avoir fini la série Doc Martin avec Thierry Lhermitte, j’ai travaillé sur d’autres projets, mais davantage en écriture", nous confie le comédien de 46 ans, connu pour son rôle de la déjantée Samantha dans la célèbre série de France 2 du début des années 2000. "J’ai écrit des programmes courts et d’autres projets personnels (voir ci-contre, NdlR). J’ai aussi participé à la saison 3 du Bureau des légendes . Ils cherchaient un type du Mossad qui pouvait parler en hébreu et… apparemment, je correspondais au profil, plaisante celui qui est né à Jérusalem mais a vécu toute sa jeunesse à Bruxelles (voir ci-dessous). Ce qui est bien avec Éric Rochant, c’est que c’est un réalisateur qui n’en a rien à faire des étiquettes. Car on fait un métier où elles sont bien posées sur les gens et où il est difficile de s’en dégager."

Ce fut donc votre cas pour "Samantha Oups !" ?

(...)