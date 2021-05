Tourné en mode docu-réalité, Expédition Pairi Daiza a su emmener les téléspectateurs de RTL-TVi aux quatre coins du parc zoologique de Brugelette depuis maintenant sept saisons. Mais cette année a été plus compliquée que les autres comme nous le confesse Frédéric Van Hees, réalisateur du programme diffusé tous les dimanches dès 18 h 25. "Pendant les saisons précédentes, on avait l’habitude de suivre les soigneurs et de voir l’évolution du parc en parallèle", nous explique celui qui a connu l’ouverture des différents mondes de Pairi Daiza et que nous avons suivi pendant une journée. "Ce qui faisait qu’on avait beaucoup de challenges à couvrir." Et d’ajouter que cette année était particulièrement différente à cause du Covid. "La crise sanitaire a provoqué un ralentissement aussi bien au niveau de l’évolution du parc mais également en nombre de personnel et forcément de visiteurs… On manquait donc d’actualité. Ce qui nous a obligés à nous renouveler aussi et trouver une autre manière de traiter cette émission."

D’où cette saison en totale immersion ?