Rendez-vous annuel des mordus de tennis, le tournoi de Roland-Garros prendra place à Paris à partir de ce dimanche jusqu'au 5 juin prochain et sur Tipik. L’occasion pour Benjamin Deceuninck et Laurent Bruwier d’à nouveau monter au filet pour une édition marquée par un “retour à la normale” après deux années perturbées par la pandémie. “On était très content de présenter Roland-Garros en 2020 parce qu’on était resté quatre ou cinq mois sans compétition sportive et qu’on pouvait enfin recommencer à vivre notre métier. Mais, c’était évidemment assez déprimant parce qu’il n’y avait pas de public. Ce n’était pas vraiment un Roland-Garros mais un simple tournoi de tennis”, explique Benjamin Deceuninck. “Je ressens un manque. Je sens qu’on n’a pas vécu le tournoi normalement depuis deux ans et je suis très excité que ça commence.”