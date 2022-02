Lors de la finale de l’épreuve féminine de ski de bosses aux Jeux Olympiques de Pékin, les candidates à la victoire ont assuré le spectacle. Une dernière manche que les téléspectateurs ont pu suivre sur la chaîne de télévision. Aux commentaires, se trouvaient le journaliste Maxence Regnault et le consultant Guilbaut Colas, champion du monde de ski de bosses chez les hommes en 2011.

Le skieur acrobatique a partagé son analyse sur les performances des sportives en compétition, mais ses commentaires ont rapidement été épinglés sur les réseaux sociaux.

"Ça skie comme un mec", a notamment lâché Guilbaut Colas. Une remarque directement relevée par des téléspectatrices: "Et hop ‘ça skie comme un mec’, on ne l’aura pas attendu longtemps. Bien vu, bravo France TV", "Il vient vraiment de dire ‘ça skie comme un mec’ sur le passage de Jaelin Kauf a la finale de ski bosses ? On est au moyen âge ou c’est comment ?".

D'autres personnes calées devant le poste de télé ce dimanche ont épinglé d'autres déclarations prononcées durant l'épreuve sur la chaîne.

"Les commentaires sur l’épreuve ski de bosses féminine sont énormes : ‘bonne technique pour une fille’, ‘la figure la plus difficile à réaliser pour une fille’... Le féminisme en PLS", s'est désolé un certain Jérémy.