Ce mercredi soir, soit quelques heures après l'annonce de la disparition de Jean-Pierre Pernaut, Julien Arnaud rendait hommage à son ancien collègue dans le JT de 20 heures. Plusieurs personnalités et amis de l'ex-présentateur du 13 heures ont pris la parole. Parmi eux, Christophe Dechavanne, ancien producteur de Combien ça coûte? , émission présentée par Jean-Pierre Pernaut de 1991 à 2010 sur TF1. Présent sur le plateau du 20 heures, l'animateur se rappelle de leur collaboration. "On a travaillé 19 ans. C'est un bail quand même et c'est une personnalité Jean-Pierre", déclare-t-il. "Je ne réalisais même pas à l'époque, quand je bossais avec lui, quelle popularité cet homme avait auprès des familles."

En près de 20 ans de travail main dans la main, il y a également eu des prises de bec entre les deux hommes. "Ce type qui n'était pas forcément facile. J'ai un caractère aussi et ça a parfois été un peu chaud", confie Christophe Dechavanne. "On était à la limite d'en venir aux mains tous les deux. Mais, parce qu'on avait deux gros catactères. Personne ne voulait céder." L'animateur ajoute toutefois qu'ils étaient "extrêmement proches" et qu'il était "en contact avec lui" même après son départ du JT. "19 ans assez incroyables mais on s'entendait très bien", continue-t-il avant de conclure en citant l'une des qualités fondamentales de son ancien collègue : "Rares dans ce métier sont ceux qui restent ce qu'ils sont dans la vraie vie comme à l'antenne."