Il y a trois semaines, les détectives deont démarré de nouvelles enquêtes sur TF1. Et leur tâche n'est pas des plus simples tant les stars cachées sous les costumes sont difficiles à reconnaître. Sylvie Tellier, Pierre Palmade ou encore Teri Hatcher, nombreuses sont d'ailleurs celles qui ont accepté de jouer le jeu devant les caméras et le public lors de cette troisième saison.

La chaîne française a toutefois dû essuyer un refus. Celui de Jeanne Mas, approchée à plusieurs reprises. Au micro de RTL, la chanteuse qui revient sur scène après sept ans d'absence, explique les raisons qui l'ont poussée à refuser de participer à l'émission qui fait un carton sur le petit écran. "On ne me demande pas de faire mon métier, on me demande d'être un clown!", commence-t-elle. "Aujourd'hui, on vous propose de vous déguiser pour passer à la télévision. On vous propose de faire autre chose que votre métier. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que ce n'est pas ce que j'aime faire ! Faites-moi faire mon métier !" Elle poursuit: "Je suis née pour être artiste. (...) Je veux pouvoir continuer de faire rêver et continuer d'exercer mon métier d'interpréte, d'artiste et d'auteur." Qui s'interroge sur la valeur ajoutée qu'elle pourrait apporter au divertissement de TF1 : "Je trouve qu'intellectuellement, je n'apporte rien. Je ne veux pas être inutile".

L'interprète de la chanson En rouge et noir a toutefois failli se retrouver dans une autre émission phare de TF1: Danse avec les stars. A nouveau, elle a décliné l'offre. Mais, pas pour les mêmes raisons. "Ca tombe toujours au mauvais moment", dit-elle avant de déclarer que l'envie était cependant bien présente. "Danse avec les stars à la limite c'est très artistique. J'aime beaucoup le principe de l'émission." "Je n'ai pas dit "non" définitivement", conclut-elle. "Il y a aussi le fait qu'on me juge. J'ai encore un peu de mal avec ça."