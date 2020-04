Installés dans le palais de justice de Nivelles, huit citoyens lambda représentant toute la population vont devenir juges, le temps d’une émission. Une affaire criminelle belge qu’ils ne connaissent pas et dont ils ignorent le verdict va leur être présentée avec des noms d’emprunt. Grâce aux informations qu’ils recevront au compte-gouttes, ils devront analyser l’affaire et rendre une décision de justice collective à la fin de l’émission. Ceux-ci seront éclairés par deux avocats pénalistes qui ont accepté de jouer le jeu.

Pour ce deuxième numéro de Juge d’un jour, les jurés vont devoir rendre un verdict sur l’histoire d’une femme qui, victime de violences conjugales, a vu rouge et a tué son mari à coups de marteau. "On choisit une histoire très forte et en même temps pas très connue. Les jurés d’un jour ne doivent pas avoir de référence", explique Georges Huercano, directeur des magazines chez RTL Belgium. "Il faut également que l’histoire ait plusieurs ressorts pour pouvoir toujours aller plus loin dans le questionnement. Pour nous, l’idéal, c’est qu’au fur et à mesure qu’ils obtiennent des infos, les gens changent d’avis, se posent des questions, reviennent sur leur décision et ainsi de suite."

