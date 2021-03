En ce mois de mars, On n’est pas des pigeons fête ses dix ans sur La Une. Une décennie de sujets conso qui ont souvent interpellé et aidé les téléspectateurs dans leur quotidien. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, La Dernière Heure a réuni les deux présentateurs emblématiques du magazine, Sébastien Nollevaux, qui a lancé et présenté On n’est pas des pigeons jusqu’en 2018, et Benjamin Maréchal, son successeur...