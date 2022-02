L’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre en décembre dernier. Après vingt ans de bons et loyaux services, Benjamin Maréchal a fait savoir qu’il quittait la RTBF pour relever de nouveaux défis dans la presse écrite et digitale. Mais alors que son dernier jour à la présentation d’On n’est pas des pigeons approche - son départ est prévu pour le mois de mars -, le nom de son successeur n’a pas encore été dévoilé.

Selon nos informations, Sara de Paduwa aurait été démarchée pour reprendre les commandes du magazine de consommation qui a fêté ses dix ans l’année dernière. L’animatrice, très appréciée des téléspectateurs, serait l’un des premiers choix de la RTBF pour occuper la place vacante. Souvenons-nous que lors du premier confinement, elle avait été choisie pour animer On n’est pas des pigeons pendant le week-end. Une version plus légère qui avait rencontré son succès auprès des téléspectateurs.

Avec la présentation du 6-8 et des Associés du week-end sur La Une, la barque de Sara de Paduwa semble toutefois déjà bien chargée. L’animatrice se retrouvera-t-elle à la place de Benjamin Maréchal ? Si oui, abandonnera-t-elle l’une de ses émissions phares ? Les choses devraient se confirmer dans les prochaines semaines.