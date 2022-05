Cinq moins sont passés depuis le dernierde Marie-Sophie Lacarrau sur TF1. Victime d'une kératite amibienne, une infection rare à l'oeil, la journaliste a dû prendre ses distances pour traiter cette maladie oculaire dont on décompte moins de 100 cas par an.

Ce lundi, celle à qui Jean-Pierre Pernaut a cédé sa place en janvier 2021 a fait son grand retour au 13 heures de TF1. Et ce sans les lunettes de soleil avec lesquelles elle était apparue à plusieurs reprises sur le petit écran lors de ces derniers mois. "Nous sommes le lundi 16 mai. Je n’imaginais pas aimer autant un jour cette date, a-t-elle lancé en ouverture de journal. Je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver. Et tout de suite, on reprend donc nos bonnes habitudes, comme si on ne s’était jamais quitté." Marie-Sophie Lacarrau ouvre donc le JT avec les prévisions météo d'Evelyne Dhéliat.

"Ces derniers mois, vous avez été très nombreux à prendre de mes nouvelles et je vous en remercie. Aujourd'hui, c'est donc moi qui a envie de savoir comment vous allez vous, comment va votre moral", dit-elle alors avant de lancer un reportage réalisé dans la ville de Bergues, située dans le nord de la France. Sébastien Hembert, correspondant local, profite de la conclusion de son reportage pour adresser un message à la journaliste: "Ca fait du bien de vous retrouver enfin, dit-il. Alors, je ne peux pas résister. Marie-Sophie, je vous embrasse." Une attention qui a visiblement touché la présentatrice, émue.

En fin de JT, la journaliste salue les téléspectateurs et leur donne rendez-vous pour le 13 heures du lendemain.