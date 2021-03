Ce mardi soir, match des coiffeurs sur The Voice Belgique saison 9. En effet, le 3e Live a animé la Toile sur la nouvelle coupe de cheveux de la coach Typh Barrow : “On dirait Rika Zaraï en plus jeune !” Ou encore celle du talent d’Henri Pfr, TK Russel, avec sa “coupe corona”.

À côté de l’ouverture avec Claudio Capéo -The Voice France 5- sur “Senza una donna” (reprise de Zucchero) accompagné par les talents Mateo et Jonas, la surprise de Slimane pour Sonita (l’ancien coach de The Voice Belgique viendra chanter avec le talent d’Henri Pfr et Vitaa lors de la demi-finale) ou encore la déclaration d’amour de Bj Scott envers la présentatrice du télécrochet Maureen Louys et les pas de danses improvisés et qui démangeaient Loïc Nottet, toute l’attention de ce 3e Live semblait rivée sur la coiffure de Typh Barrow.

© Auvio/RTBF

Si TK Russel, le talent d’Henri Pfr coiffé de dreadlocks piquants (ressemblant à un virus), avait opté pour “une coupe Covid” ou “une tête corona” plaisantent des facebookiens, la chanteuse belge affichait une coupe bouclée qui a surpris plus d’un internaute habitués à une longue chevelure toute lissée. “On aime ou pas mais moi je trouve que ça lui va bien”. Si certains commentaires évoquent “une super jolie Typh”, d’autres s’en donnent à cœur joie sur le match de coiffure de la soirée entre “TK 1 point – Typh 0”. “Mon Dieu la coiffure” ; “On voit que les coiffeurs ont rouvert : This is The Hair !”; “Au secours la coiffure”, peut-on notamment lire au sujet de l’interprète d’Aloha sur “ce style année 70 sûrement en accord avec son album donc provisoire”. Ou encore, à côté d’une image animée représentant un clown, des commentaires du genre : “C’est quoi cette coupe de cheveux ???” ; “Qué tronche !”; “À côté de Loïc, on dirait Rika Zaraï en plus jeune !”

© Auvio/RTBF

Des bouclettes pour fêter la sortie de son nouveau single

On apprend alors en fin de soirée que Typh Barrow a voulu marquer le coup avec cette coiffure pour fêter la sortie du nouveau single issu de son album "Aloha" sorti il y a pile un an. Juste avant le direct de The Voice, la chanteuse avait d’ailleurs posté une vidéo en story Instagram où elle demandait l’avis à ses comparses sur sa folie capillaire. “On dirait Ginette, 80 ans, il ne manque plus que ton plateau-repas, plaisante Loïc Nottet. “Ou ton chihuahua dans les bras, renchérit Henri Pfr. Avant que Bj Scott mettent tout le monde d’accord : “On dirait ma maman dans les années 60.” Et Typh Barrow de conclure : “Après ce que vous venez de dire, je ne suis pas sûre…” “Mais si, fais-nous confiance !”, balancent ses camarades coaches tout sourire. Bref, ambiance bon enfant en coulisses!

© Auvio/RTBF

© Auvio/RTBF

Plus que 12 talents et 3 Lives

Quant au show de la soirée, qui nous a offert à nouveau de magnifiques tableaux, des prestations étincelantes et des univers bluffants, douze talents poursuivront l’aventure The Voice Belgique saison 9 la semaine prochaine pour le Live numéro 4. À chaque fois, deux talents sur quatre étaient sauvés par le public et un par son coach. Si Hasmik (Team Henri Pfr), Sevan (Team Bj Scott), Thomas (Team Loïc Nottet) et Jeremy (Team Typh Barrow) quittent le télécrochet. Quant à Lou, Sonita et TK Russell (Team Henri Pfr), Mateo, Jérémie et Elsa (Team BJ Scott) mais aussi Orlane, Joséphine et Mathias (Team Loïc Nottet) et enfin Edith, Jonas, Alice (Team Typh Barrow) ils poursuivent l’aventure. “C’est dur de choisir car c’est une vraie aventure humaine”, rappelait, en guise de conclusion, Loïc Nottet. Mais j’adore les Lives car cela permet de redécouvrir les talents.”

Kendji Girac et Julien Clerc prochains invités

Rendez-vous lundi prochain, le 29 mars (et non pas le mardi pour cause de match des Diables Rouges) pour le 4e Live de The Voice Belgique. Avec Kendji Girac et Julien Clerc en invités après Claudio Capéo ce mardi soir (à revoir sur Auvio ou Facebook ).