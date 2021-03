"Les propositions ne correspondent plus à son souhait d'évolution", dixit la RTBF Quelques heures après notre annonce, la RTBF a décidé de communiquer. "C’est en février 2016 que Karen fait sa première apparition au sein de l’équipe du Grand Cactus. Elle a pendant cinq ans, interprété de nombreux personnages avec beaucoup de talent. Sa dernière émission est prévue ce jeudi 25 mars. Ce 21 mars, Karen a informé la production de sa décision de quitter l’émission, estimant que les propositions ne correspondent plus à son souhait d’évolution." Et le service public de conclure par ces mots. "La RTBF regrette cette décision et précise que la porte reste ouverte pour d’autres projets." Dans l'équipe grâce à Kody Celle qui a fait de "sa différence une force" a écumé de nombreuses scènes belges, françaises et canadiennes dans sa carrière. Dont son monologue théâtral "Gelsomina" (d'après "La Strada" de Fellini) récemment. Karen De Paduwa était arrivée dans l’équipe du Grand Cactus "grâce à Kody, avec qui j’étais amie depuis longtemps, nous avait-elle confiée.On a joué dans Les héros de mon enfance, au Théâtre de la Toison d’Or. On s’était rencontrés autour du projet Tous ensemble contre le racisme. Kody avait entendu parler de moi via Sara. Entre nous, ça a matché direct. Quand le Cactus a commencé, Kody, puis Deano ont parlé de moi à Jérôme. C’est marrant parce que pendant mes études au Conservatoire, j’ai eu cours avec son papa, Michel de Warzée !" © Facebook



