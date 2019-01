La grande soirée de clôture du Télévie arrive à grand pas. Le 27 avril prochain, les animateurs et plusieurs personnalités invitées tenteront à nouveau de faire grimper le compteur des dons qui, l’an dernier, avait affiché 12 114 560 euros. Un record que RTL-TVI compte bien à nouveau battre cette année pour la 31e édition de la grande action de mobilisation.

En attendant le grand jour, les opérations visant à rassembler un maximum de fonds fleurissent aux quatre coins de la Belgique. De son côté, Bel RTL lance l’opération pièces rouges. L’objectif de cette dernière est de récolter toutes les pièces rouges (1, 2 et 5 centimes) qui traînent dans nos poches, dans le fond de notre sac ou de notre voiture, et d’en faire don au Télévie pour aider la recherche contre le cancer.

Cette première édition des pièces rouges est mise en lumière par un parrain d’exception : Christian Clavier. L’acteur français des Bronzés et des Visiteurs (pour ne citer que ces deux sagas) soutient cette initiative. "Ces pièces aideront directement la recherche, qui a déjà énormément progressé, déclare-t-il. C’est encore plus motivant de voir que les résultats sont là, qu’il n’y a pas une impression de gaspiller ses efforts ou son argent. C’est ça qui va inciter le plus les gens à participer encore."

Sur Bel RTL, c’est Bérénice qui s’attellera à la tâche, via son émission On pousse le bouchon. L’animatrice distribuera des tirelires à pièces rouges (25 000 tirelires seront déjà disponibles gratuitement dans 138 agences Crélan en Wallonie et à Bruxelles) aux auditeurs. Son camarade Léon le bouchon ira, quant à lui, à la rencontre des gens avec des tirelires sous le bras. "Quand j’ai entendu qu’il était question de supprimer chez nous les petites pièces qu’on sème tous un peu partout, je me suis demandé ce qu’ils pourraient bien en faire. Les collecter, comme ils le font en France, pour soutenir le Télévie m’a tout de suite paru la solution idéale !", explique Bérénice qui réceptionnera, en compagnie de Léon le Bouchon, ces fameuses tirelires remplies lors d’une émission qui se déroulera, tous les samedis à partir du 2 mars prochain, dans une province belge différente.