Pour la bonne cause, le couple star de la RTBF formé par la présentatrice du 13 heures et le journaliste sportif a affronté, dans la bonne humeur, sept autres duos de personnalités du service public (Jérémie Baise et Benjamin Deceuninck, Typh Barrow et BJ Scott, Maureen Louys et David Jeanmotte, Cyril Detaye et Jérôme de Warzée, Cathy Immelen et Ivan, Fanny Jandrain et Thibault Roland, Adrien Devyver et Joëlle Scoriels) sur le plateau des Associés de Sara De Paduwa.

C’est donc le retour de l’émission qui était passée à la trappe début 2020 en raison d’économies budgétaires. En raison de la situation sanitaire, le tournage a été réalisé avec un public fait de ballons en forme de smileys et les participants sont arrivés masqués. “Une fois qu’on était en position et qu’on ne bougeait plus, vu qu’il y avait un Plexiglas entre nous, il ne fallait plus de masques”, confie Ophélie Fontana qui ajoute : “Même si entre Vincent et moi, le plexi n’était pas nécessaire.” “Mais ça évitait les coups !, plaisante Vincent Langendries. “Oui, comme ça, je n’arrivais pas à le frapper quand il répondait mal (rires) !”, précise sa compagne.

Ceci voudrait-il dire que vous avez vite trébuché ?

(...)