L'une délivre les infos majeures de la mi-journée, sur le service public, l'autre celles du début de soirée; sur RTL-TVi. Mais avant d'être présentatrices de JT, Ophélie Fontana et Caroline Fontenoy sont des mamans investies et attentives. Comment arrivent-elles à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle intense et leur vie de famille? Entretiens.