La journaliste Ophélie Meunier a été placée sous protection policière après un sujet sur l'islamisme radical à Roubaix. Diffusé ce dimanche, le reportage sur un sujet inflammable en pleine campagne présidentielle avait provoqué de vives réactions.

Ophélie Meunier et Amine Elbahi, un jeune témoin de l'émission, ont reçu des menaces, contraignant les autorités à les placer sous la protection du SDLP (Service de protection de la police nationale). Le jeune homme a déposé plainte vendredi après avoir reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux, par SMS ou sur WhatsApp, ainsi que des enregistrements vocaux "constatés par huissier", selon son avocat, Me Jean Tamalet.

Aujourd'hui, la réalisatrice du reportage en question a été invitée sur Cnews et est sortie du silence pour défendre son enquête et pour faire suite aux menaces dont fait l'objet Ophélie Meunier. Michaëlle Gagnet affirme son soutien à l'animatrice de M6. "Ce qui m'inquiète et que je trouve terriblement injuste, ce sont les menaces envers Ophélie Meunier (...) C'est pour cela que j'ai envie de prendre la parole, pour dire qu'Ophélie Meunier n'est pas la seule, elle a porté le sujet, elle a réalisé l'interview avec Gérald Darmanin, elle a suivi toute la fabrication du reportage mais il y a toute une équipe derrière elle et évidemment nous la soutenons entièrement".

Michaëlle Gagnet revient sur la difficulté qu'elle a éprouvée lors de la réalisation de son reportage. "Ce qui a été très compliqué et qui traverse ce reportage c'est la peur de dénoncer. La peur de dire les choses du point de vue des habitants, la peur aussi des responsables politiques qui craignent d'être traités d'islamophobes (…) la peur des représailles... c'est pour ça qu'on nous a souvent demandé d'être anonyme". Elle se défend ensuite quant à l'utilisation de caméras cachées. "Je ne trouve pas ça malhonnête, simplement quand on veut montrer la vérité, on est bien obligé de prendre ce procédé-là. La France n'est pas dans le 'Grand Remplacement' ni sous emprise islamiste, il y a des courants très minoritaires, on compte 1000 personnes radicalisées et suivies sur 4 millions de Musulmans".

Un militant de "La France Insoumise" l'interpelle au sujet de l'image de la ville de Roubaix renvoyée par le reportage. Elle lui répond: "On est extrêmement mesuré, (...) le reportage peut ne pas vous plaire, mais il est très équilibré. On n’a jamais dit à un seul moment que Roubaix était tombée aux mains des islamistes (...) L'angle était de montrer que dans certains quartiers, il y avait des commerces qui pouvaient poser problèmes (...) pas de faire un portait de Roubaix. Si mon angle c'est le séparatisme, je ne vais pas montrer des clubs sportifs et des thés dansants à Roubaix. Je pense vraiment qu'on a fait très attention à ne pas stigmatiser la ville."