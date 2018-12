Bien qu’il ne l’ait jamais rencontré, Orlando Brown se considère comme le fils spirituel de Michael Jackson.

Et pas que spirituel, même… "Mon père était Michael Jackson, le grand Michael Jackson…", a-t-il déclaré dans un talk-show. "Je me suis toujours demandé pourquoi j’ai eu tant de chance et tout ce talent. Je fais du rap, je chante, je fais tout à la perfection." Précision peut-être pas inutile : ce grand modeste est aussi connu de la justice américaine pour des problèmes de drogue.