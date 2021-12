Jill Vandermeulen, alias SilentJill sur les réseaux sociaux, avait décidé de mettre de côté son rôle de speakerine sur RTL-TVi pour se consacrer à d’autres projets. Dont en voici un : Otaku Station. En effet, la plateforme de streaming de RTL-TVi vient de dévoiler une toute nouvelle mini-série, avec Jill Vandermeulen à la présentation, qui part à la découverte des univers de la pop-culture asiatique en Belgique.

Otaku Station ou bienvenue dans le monde des mangas (avec Moonkey, le premier mangaka -auteur de manga - belge et même d’Europe), de la K-Pop (avec le groupe de danse belge Dream-One), du cosplay (avec Michael, un cosplayer hors norme avec le costume de World of Warcraft), des origamis (avec le seul maître belge de cet art du pliage japonais), du kawaii (avec Candy Hashi qui suit cette mode façon Hello Kitty et Sailor Moon) ou encore des collections de figurines…

Bref, huit capsules qui montrent comment ces Belges s’investissent à fond dans leur passion pour la culture japonaise. Un vrai business qui coûte ou rapporte parfois des fortunes.

Otaku Station ("otaku" étant un terme japonais désignant une personne qui consacre une grande partie de son temps à une activité d’intérieur) est disponible dès à présent sur RTLPlay.