Plane-t-il une malédiction sur TF1, la malédiction du 17 décembre ? Ce jour-là, Marie-Sophie Lacarrau prenait congé des téléspectateurs pour prendre des vacances bien méritées. Depuis, elle n’est pas revenue. La faute à un problème ophtalmique sérieux qui l’oblige à un long traitement. Après s’être montré rassurante dans une interview accordée à France Info début janvier, ce n’est que ce week-end qu’elle a donné directement de ses nouvelles, via une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il faudra encore se montrer patient avant de la revoir aux commandes du 13 heures, comprend-on.

Le 17 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut prenait aussi congé des téléspectateurs de LCI. “Bonnes fêtes de fin d’année. On se retrouve à la rentrée”, avait-il lancé avant de ponctuer sa phrase d’un “J’espère” qui aujourd’hui inquiète beaucoup de monde. Car lui non plus n’est plus réapparu depuis, pour des raisons de santé,également. Après avoir vaincu un cancer de la prostate diagnostiqué en 2018, puis un cancer du poumon droit l’été dernier, on lui en a détecté un nouveau, à l’autre poumon, cet automne. Mais cette fois-ci, les nouvelles n’étaient pas bonnes puisqu’il n’est pas opérable en raison de la fragilité de l’état du journaliste de 71 ans.

Quand sera-t-il de retour à l’antenne ? Impossible à dire. Contacté par Le Parisien, Jean-Pierre Pernaut s’est contenté de dire qu’il se repose comme le lui a préconisé son médecin. Même son de cloche du côté de TF1. Cependant le quotidien français évoque une inquiétude grandissante au sein de la rédaction de la chaîne : “Tout le monde ne parle que de ça ici. On l’aime bien. Ça nous rend triste”, a confié un journaliste de TF1.

Le site PurePeople rappelle, quant à lui, qu’au début du mois de février, Lou, la fille de l’ex-présentateur du 13 heures, avait donné des nouvelles de son père. Sur Instagram, elle s'était montrée rassurante, indiquant que le cancer en question a été détecté à temps. "C'est un chemin encore long mais on y croit", avait-elle souligné.