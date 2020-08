C’est aux alentours de 11 heures que Michael Miraglia et les gagnants du concours Pairi Daiza organisé par RTL-TVI s’arrêtent devant La Terre du Froid. Ici, ces derniers vont assister à un moment unique, celui du nourrissage de Beliy, un ours blanc mâle arrivé en juin dernier dans le parc animalier. Après leur avoir fait visiter la cuisine réservée aux ours polaires, là où sont stockées des tonnes de poissons, Virginia, leur soigneuse, demande à ses invités de passer dans la pièce d’à côté et de se disposer les uns à côté des autres devant un grand grillage. Quand toutes les portes seront bien fermées,