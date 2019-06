Pamela ne garde manifestement pas de grands souvenirs des émissions dans lesquelles elle s’est produite, vu ses tweets.

"Est-ce que j’ai aimé faire une téléréalité ? S’il vous plaît, arrêtez avec les émissions de téléréalité et ses stars… La France en est polluée. C’est une épidémie de laideur, de compétitions superficielles, désespérantes et exploitantes pour les artistes. On se sent utilisé, sale et sans avoir le sentiment d’avoir accompli quelque chose." C’est on ne peut plus clair. Ce qui l’est moins, c’est pourquoi elle cautionne la participation de son fils à une émission de ce type aux USA, The Hills…