Invitée sur radio Voltage, Caroline Margeridon, vendeuse emblématique d’Affaire conclue, a révélé le salaire qu’elle touchait dans l’émission présentée par Sophie Davant sur La Une et France 2.



"On est payés 1 000 euros par jour, on tourne 4 ou 5 émissions par jour, de 9 h à 21 h", a-t-elle déclaré avant de préciser qu’elle ne tournait que "3 à 4 jours dans le mois". Une jolie somme qui n’égale toutefois pas celle touchée par son camarade brocanteur d’Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon, qui touche de 5 000 à 7 000 euros par mois pour participer à l’émission.