La rumeur courrait depuis fin mars, TF1 l'a officialisé vendredi dernier : la Star Academy fera bien son retour. Et ce come back s'annonce comme un franc succès au vu de l'engouement qu'il génère. En 48h pas moins de 10 000 participants se sont ainsi inscrits au casting pour tenter de participer à l'émission ! Ce mercredi soir, Cyril Hanouna a livré de nouvelles informations provenants du chroniqueur Clément Garin qui raviront les fans., partage le présentateur.

Benjamin Castaldi a quant à lui donné plus d'information sur la diffusion du programme. “Ce sera sur TF1 pour l’access à la place de Familles XXL, et non pas sur TFX. La quotidienne, à 18h. Elle sera très courte”, a-t-il précisé.

Il y a quelques jours, l'ancien participant de la Star Ac, Jean-Pascal Lacoste, annonçait avoir été contacté par la production pour occuper le rôle de conseiller auprès des élèves.