Kelig Pinson, la combattante belge de MMA, a participé à la 2e saison de "Retour à l’instinct primaire" qui débute ce soir à 20.25 sur AB3

D’habitude, je me déshabille seulement devant mon homme, c’est tout, sourit d’emblée Kelig, candidate bruxelloise à l’émission Retour à l’instinct primaire dont le but est de survivre en binôme durant 21 jours, dans la savane hostile d’Afrique du Sud, sans eau, sans nourriture ni… vêtements. “Il est vrai qu’au début, on se demande ce qu’est le but de ce genre d’émission qui nous demande de se mettre à poil…, confesse cette coach sportive (en prison) de 35 ans. Mais, quand on regarde l’émission et que ce n’était pas du tout vulgaire et même censuré, c’était juste un défi personnel de plus. Car la première couche de protection qu’on porte tous les matins, ce sont nos habits. Et là, du coup, on n’a plus tout ça…” Même son compagnon savait à quoi s’attendre. “On s’est rencontré sur un ring, il savait donc que j’étais une casse-cou (sourire) !”



(...)