À cause du report des castings, la saison 11 du célèbre télécrochet de TF1 est repoussée à 2021.

Une rentrée télé sans DALS, ce serait du jamais-vu depuis 2011 et la création de l’émission. À en croire Clément Garin, chroniqueur dans Touche pas à mon poste, c’est pourtant ce qui nous attend. L’édition 2020 est retardée. "Pas de #DALS à la rentrée, a tweeté lundi dernier le journaliste de l’émission de Cyril Hanouna. Le lancement de la saison 11 est reporté à 2021. "

Télé-Loisirs confirme l’information. Le magazine français annonce que les castings devaient avoir lieu ces dernières semaines mais qu’ils ont dû être reportés en raison de la crise sanitaire, les distances de sécurité n’étant pas compatibles avec la pratique de la danse de salon. Quant au site Purepeople, il révèle que la nouvelle saison devrait être diffusée à partir de mars 2021, dans la foulée des quatre semaines de répétitions nécessaires et traditionnellement planifiées avant le premier prime. Après le chamboulement de The Voice et de Koh-Lanta, c’est à Danse avec les stars de faire les frais de l’indésirable coronavirus.

Des programmes de remplacement prévus

Cette absence ouvre toutefois la porte des grilles de programmes à d’autres émissions qui avaient été écartées juste avant le confinement. Télé-Loisirs évoque notamment un possible retour de Ninja Warrior à l’automne 2020, les tournages reprenant à la fin de l’été. Ou encore une seconde saison de Mask Singer, présentée par Camille Combal, qui devrait aussi être enregistrée cet été.

Enfin, à la fin de l’année, TF1 proposera également sa nouvelle édition tant attendue de Koh-Lanta. Tournée en novembre dernier aux îles Fidji, elle célébrera les 20 ans du jeu d’aventures à succès de la chaîne. Tout cela sans oublier la septième saison déjà enregistrée de The Voice Kids, avec Kendji Girac comme nouveau coach.

Ce report de Danse avec les stars pourrait aussi profiter à Jean-Marc Généreux, Shy’m, Chris Marques et consorts. Rappelons que la saison anniversaire avait en effet affiché un record historique d’audience… négative. Avec une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs à peine (soit 900 000 de moins que la saison 10). Cette trêve de plus d’un an pourrait donc permettre au programme de se renouveler. À moins qu’elle ne signe son arrêt pur et simple…