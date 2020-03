Depuis le 25 mars, Quotidien, l’émission animée par Yann Barthès, avait été raccourcie de moitié et rencontrait bien des difficultés, avec des chroniqueurs confinés chez eux.

La situation devenait intenable et les reportages de plus en plus rares. D’après Le Parisien, malgré des records d’audience et 300 000 téléspectateurs gagnés au cours des douze derniers mois, la production a donc décidé de remplacer les directs par un best of, cette semaine. Selon la production citée par Le Parisien, l’objectif serait de "préparer une nouvelle formule moins dégradée" avant de "repartir à zéro." On verra ça le 6 avril, lors du retour de l’émission.