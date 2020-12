Pascal Salviani est l’un des candidats emblématiques de Koh-Lanta qui a déjà fait parler de lui en s'en prenant à la production de l'émission de TF1. L’aventurier a participé à Koh-Lanta : Thaïlande en 2016 et Koh-Lanta : Le combat des héros en 2018. Deux expériences éprouvante dont la suite a été très compliquée à gérer. "Ca a été compliqué pendant très longtemps"

A quelques jours de la finale de "Koh-Lanta : Les 4 Terres", C8 diffuse ce soir "La vraie vie des aventuriers". Une émission qui suit quelques candidats emblématiques du jeu d’aventure dans leur vie quotidienne. "Ces aventuriers vous ont fait rêver durant plusieurs mois grâce à leur tempérament unique et leurs admirables ressources dans les situations les plus critiques. Mais qui sont-ils vraiment ? Que deviennent-ils ? Quelle est leur vie au quotidien ? Sont-ils aussi à l’aise dans le métro qu’en équilibre sur un poteau ?" questionne la chaîne dans un communiqué. "Si certains ont choisi un retour à leur vie d’avant, d’autres ont fait le choix d’une reconversion professionnelle."

"J'ai perdu 18 kilos en 40 jours"

Parmi les témoignages dans cette émission après Koh-Lanta, on retrouve celui de Moundir, de Laurent Maistret (participant en 2011 et vainqueur en 2014) mais aussi Wafa ("Koh-Lanta Vietnam"), Dylan (Cambodge) ou encore Tiffany (Fidji) et Frédérique, dite "Fred" (Vietnam). Mais celui qui retient surtout l'attention est Pascal Salviani, deux fois finaliste de "Koh-Lanta" et qui a terminé à chaque fois second. Et l'homme de 53 ans raconte les gros soucis de santé qu’il a subi à son retour : "Je suis rentré avec une grosse infection. Avec un gros problème d'intestin, révèle ainsi Télé-Loisirs dans un extrait de l'émission diffusé ce soir. J'ai fait une nuit aux urgences, parce que j'avais comme un infarctus de l'intestin. J'ai perdu 18 kilos en 40 jours. On ne peut pas dire que "Koh-Lanta", c'est du pipeau. Ce n'est pas la vérité. La vérité c'est très dur."

"Mon cerveau était resté en Thaïlande, il avait complètement pété!"

Sans oublier les graves troubles psychologiques qui ont découlé du jeu de TF1. "Les plus grosses séquelles que ça laisse, elles sont psychologiques, assure ce père de famille dans La vraie vie des aventuriers sur C8. Elles sont très dures à vivre. Je suis revenu, ça a été très compliqué pendant très longtemps. Pendant 7, 8 mois j'ai eu un dédoublement de la personnalité, je souffrais de schizophrénie. La jungle me manquait. Dormir dans la jungle me manquait. J'étais ici, mais mon cerveau était resté en Thaïlande. Quand je suis rentré, j'étais complètement perché. Je n'étais pas là. Je ne pouvais pas dormir dans la chambre car j'avais l'impression que le plafond allait s'effondrer. J'entendais des singes dans la nuit. Le cerveau avait complètement pété."