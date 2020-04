Après l'élimination surprise de Sam lors du dernier épisode de Koh Lanta, les internautes se sont déchaînés contre Inès, Régis, Charlotte et Alexandra, responsables selon eux de la sortie du "jeune Padawan" de l'émission. Pascal Salviani, double finaliste de Koh Lanta en 2016 et 2018, leur a apporté son soutien, en remettant les points sur les i quant au déroulement d'une telle aventure.

Sur Instagram, l'ex-aventurier Pascal, connu pour son franc-parler et ses coups de gueule sur le camp, s'est emballé sur les internautes et téléspectateurs qui envoient des menaces aux candidats qui ont éliminé Sam dans l'épisode diffusé le 24 avril. "Vous insultez des joueurs, vous brisez leurs rêves", s'est-il emporté. "Vous ne vous êtes pas demandé à un moment donné si les images étaient montées ? Et si Ahmad, il avait passé le parcours du combattant mais qu'on nous le fait pas voir ?"

Pour tenter d'en finir avec les insultes et la vague de haine qui a déferlé sur les réseaux sociaux, Pascal a insisté auprès des internautes sur le montage des images de Koh Lanta : "Toutes les images sont montées pour faire aimer les gens, faire détester les gens, faire tomber les colliers des arbres [...] Il faut toujours un méchant, c'est ça qui fait vivre", a-t-il déclaré dans sa story Instagram, très remonté contre la production de l'émission.

Plus tard, l'ex-candidat est revenu sur ses propos plus calmement, mais toujours en insistant sur la responsabilité de ALP, société productrice du jeu de TF1. "Les images sont montées par qui ? Par la nouvelle production tenue par Alexia Laroche-Joubert", a-t-il expliqué dans une nouvelle vidéo. "Le problème qu’il y a, c’est que tôt ou tard, à force de pousser de plus en plus loin pour faire du buzz, créer une émission comme ça et faire de l’action, il va y avoir un accident, il va y avoir un suicide, il va y avoir des dommages collatéraux. Ce jour-là vous serez responsable de ça madame Laroche-Joubert", a lancé Pascal, avant de conclure : "Arrêtez avec ces images, vous faites des dégâts énormes".