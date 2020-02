L'émotion était au rendez-vous ce samedi 8 février sur le plateau de The Voice.

Lors de l'audition à l'aveugle de la candidate Nataly Vetrano, une chanteuse de 53 ans, Lara Fabian a fondu en larmes. Si l'interprétation du titre "I'll Never Love Again" était émouvante, c'est surtout les commentaires de Pascal Obispo par la suite qui ont suscité les sanglots de la chanteuse belgo-canadienne.



Du haut de ses 53 ans, Nataly Vetrano a en effet connu quelques difficultés. Après avoir vécu cinq ans de la musique, elle a dû arrêter, "vidée". "Je suis partie vivre chez des religieuses pendant deux ans, et de là sont nés deux albums avec quelques chansons à voix, mais surtout des témoignages de vie, les difficultés que j’ai eues dans mon métier, des combats”, a-t-elle raconté sur le plateau de l'émission de TF1. Elle a désormais retrouvé le plaisir de chanter et c'est dans l'équipe de Lara Fabian qu'elle a décidé de poursuivre l'aventure The Voice.

Réagissant aux explications de la candidate sur son parcours parfois compliqué, l'interprète de Lucie a fait une comparaison qui a énormément touché Lara Fabian. " On a tous ressenti ce que vous venez d’évoquer. On a senti un parcours magnifique, même s’il a été chaotique”, a-t-il expliqué. “On connaît peu de chanteuses comme ça... Si vous me demandez qui, je vais vous dire Céline Dion et Lara Fabian...”. A cette liste, il a souhaité ajouter la regrettée Maurane, décédée en 2018.