Invité de Cyril Hanouna ce mercredi soir, Pascal Praud n'a à nouveau pas mâché ses mots concernant Claire Nouvian. Alors que le ton était monté entre ces derniers, lundi, sur le plateau de "L'heure des pros" sur CNews, l'animateur de 51 ans a avoué ne pas avoir su recentrer et apaiser le débat. Le journaliste s'en était en effet pris à la militante écologiste qui a regretté être tombée dans ce "guet-apens climato-sceptique". Plus de 90 signalements ont par ailleurs été déposés au CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel).

Si Pascal Praud a regretté avoir dit que Claire Nouvian "se trompait depuis 25 ans", il s'est toutefois insurgé face au déferlement de haine dont il a été la cible. Pointé du doigt comme climatosceptique et même comme misogyne, l'animateur a nié en bloc ces accusations et dénoncé ce "procès en sorcellerie " dont il a fait l'objet. Il a même été plus loin puisque, face à Cyril Hanouna, le journaliste a expliqué avoir fait de la pub à la militante et fondatrice de l'ONG Bloom. "J’ai été son meilleur attaché de presse, a ironisé Pascal Praud. Je pourrais presque demander un cachet à Place Publique".

"Je pense que pour faire des émissions de télé, il faut être deux ou il faut être trois, ou faut être quatre ou cinq, mais il faut être ensemble, il faut jouer ensemble, a conclu Pascal Praud. Et manifestement, disons-le, on le voit après, on a l'impression d'être un poil piégé. On a quelqu'un qui vient sur le plateau et qui se sert de cet incident pour exister médiatiquement".