Décidément, participer à l'émission "L'heure des Pros" n'est pas de tout repos, loin de là. Habitué des polémiques, Pascal Praud s'est à nouveau lâché ce vendredi 20 septembre en direct sur CNews. L'animateur de l'émission s'en est pris directement à l'une de ses chroniqueuses, Caroline Mécary, alors que cette dernière revenait sur le procès Mélenchon. "Mais Caroline Mécary, c'est insupportable votre attitude ! Ca ne va pas ! Je ne peux plus animer une émission de télévision !", s'est emporté Pascal Praud. La cause de son énervement? Le brouhaha sur le plateau en raison des différents chroniqueurs souhaitant prendre la parole en même temps.













Après s'être énervé, l'animateur justifie sa colère en lisant la réaction d'un téléspectateur au chahut ambiant. "L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Tous les thèmes sérieux que vous abordez sont dévalorisés et l'image des invités s'en trouvent dégradée", a lu le présentateur. Mais il n'en est pas resté là puisqu'il a repris ses attaques envers l'avocate et chroniqueuse Caroline Mécary. "On ne peut pas s'écouter, dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Il ne faut plus venir", s'énerve-t-il à nouveau.





Caroline Mécary ne perd toutefois pas son sang froid et se contente de suggérer à Pascal Praud une "camomille". Alors que le débat reprend, il ne faudra pas attendre longtemps avant que la situation dérape à nouveau. "Votre attitude à toutes les deux est minable", reprend l'animateur s'adressant cette fois également à Julie Garnier. Une émission chahutée qui se terminera avec un Pascal Praud armé d'un mégaphone pour ordonner le silence aux personnes présentes en plateau. Une scène loin d'être banale à la télévision...