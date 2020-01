À la base, l’émission ne devait durer qu’un an. Au final, on en est à vingt et ce n’est pas près de s’arrêter !" Pascal Vrebos se souvient des débuts de L’Invité comme si c’était hier. Tout comme il l’a fait avec Controverse, le journaliste politique a réussi à faire perdurer son rendez-vous du dimanche, accueillant sur son plateau diverses personnalités, "pas seulement politiques", il le précise.

De ces deux décenies d’entretiens, Pascal Vrebos retient plusieurs moments marquants. "J’ai connu des moments particulièrement émouvants avec les parents d’enfants disparus. C’était difficile pour moi de rester totalement neutre face à eux. Pourtant, il le fallait", raconte le journaliste. "Je pense aussi à la fois où j’ai reçu Sœur Emmanuelle. Il faut savoir que j’ai toujours un plan de l’interview avec moi pour ne pas perdre le fil. Mais, avec elle, je n’en avais pas besoin. Elle m’a parlé de sa foi en Dieu mais également de sexualité. On n’avait pas souvent l’habitude d’entendre une sœur dire ça avec autant de franchise."

Certains invités demandaient-ils à avoir vos questions avant l’émission ?

(...)