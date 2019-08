L’occasion était trop belle : pour ses 80 ans (fêtés ce 21 août), Patrice Laffont a jeté un coup d’œil dans le rétro pour Téléstar.

"J’ai gagné pas mal d’argent même si je n’ai plus rien, car j’ai tout dépensé. Je suis une vraie cigale. J’ai fait un bilan dernièrement et je me suis dit que finalement, ma grande force et ma grande faiblesse, c’était de ne pas avoir eu de rêves. J’ai toujours pris ce qu’on m’a donné, je n’ai jamais été jaloux d’autres, j’ai bien vécu, j’ai profité." Malgré tout, il ne semble pas tellement dans le besoin puisqu’il a refusé de participer à la lucrative émission Danse avec les stars.