Sur les réseaux sociaux, la mode est aux défis, à ce qu’on appelle les challenges. Depuis l’été 2014 et l’Ice Bucket Challenge qui consistait à se renverser un seau d’eau glacée sur la tête - pour la bonne cause puisqu’il s’agissait de médiatiser la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique et de collecter des fonds - et à inviter ses followers et autres amis à faire de même, il en pleut quasiment tous les mois et dans tous les genres.

Si certains sont totalement inoffensifs, d’autres, en revanche, se sont montrés désastreux, voire dangereux. Que penser du paper challenge qui consistait pour des jeunes filles à placer une feuille A4 devant le ventre pour montrer que leur taille n’excédait pas 21 cm de large ? Bonjour la stigmatisation et la discrimination. Quand au fire challenge initié aux États-Unis, il a conduit des participants à s’asperger de substances inflammables avant d’y mettre le feu et de terminer à l’hôpital avec de graves brûlures. Au Royaume-Uni, le necknomitation consistant à boire cul sec un verre d’alcool a même conduit quatre personnes au cimetière.

Que l’on se rassure, rien de tout cela n’attend les participants à la chanson challenge, le nouveau divertissement de TF1. Place à une joute musicale qui voit une ribambelle de chanteuses et de chanteurs relever un défi : celui d’interpréter un titre aux antipodes de leur répertoire habituel. Un drôle d’exercice qui peut conduire à quelques situations aussi cocasses qu’amusantes. Et pour ce premier numéro, il y a du beau monde en compétition. Patrick Bruel va demander à Zazie de s’attaquer à "Basique" d’Orelsan. Celle-ci invitera Amel Bent à s’approprier "Sans contrefaçon" de Mylène Farmer tandis qu’elle défiera Shy’m d’interpréter "Wannabe" des Spice Girls. Ary Abittan va "écoper" de "Si tu vas à Rio" popularisé par Dario Moreno et se "vengera" sur Patrick Bruel a qui il attribuera le soin de reprendre "J’t’emmène au vent" de Louise Attaque.

Tous les participants réussiront-ils le challenge qui leur est proposé ? Verdict sur TF1 avec une soirée qui sera également animée par M Pokora, Soprano, Kendji Girac, Slimane, Pascal Obispo, Zaz, Claudio Capeo, Jeremy Frerot ou encore Patrick Fiori.