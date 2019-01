Jean-Marc Morandini n'a pas hésité à revenir sur le froid qui s'est installé depuis plusieurs années entre Nagui et Patrick Sabatier. En effet, il y a quelques années, Nagui expliquait qu'il n'était pas "parvenu à joindre Patrick" au bout de quelques jours et que l'animateur souhaitait "animer des émissions produites par un autre producteur".





N'étant jamais revenu sur cette affaire, c'est au cours de l'émission Morandini Live que Patrick Sabatier a réagi. "Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que dit Nagui", a-t-il répondu. "Ne pas avoir de commentaire, c'est déjà une réponse. J'ai déjà dit à Nagui ce que je pensais. Je lui ai dit personnellement". "Vous lui en voulez ? Vous êtes fâchés ?", a demandé Jean-Marc Morandini.





"Pas du tout. La vie est trop courte pour que je puisse être fâché avec un confrère. Je trouve, et il le sait, que c'est un très bon animateur de jeux. Maintenant, il y a l'animateur et puis il y a l'homme", a déclaré Patrick Sabatier "L'homme, vous ne l'aimez pas ?", a interrogé l'animateur. "Je ne dirais pas ça. Qui je suis pour porter un jugement public sur un confrère ?", a conclu l'animateur de "On se retrouve chez Sabatier".