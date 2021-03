Il va refaire tourner les serviettes ! Deux ans après avoir été viré par France 2, où il a officié pendant 23 ans, Patrick Sébastien signe enfin son retour sur le petit écran. Chaque samedi à partir du 17 avril prochain, l'animateur de 67 ans sera aux commandes d'un tout nouveau prime-time sur C8, chaîne où Cyril Hanouna est le maître incontesté avec son talk-show. Intitulé, le divertissement mettra à l'honneur un numéro desou du, deux des émissions qui ont fait la renommée de Patrick Sébastien sur France Télévisions et qui étaient encore à l'antenne peu avant son éviction. Celles-ci seront toutefois présentées "", déclare C8 dans un communiqué. Une façon pour l'animateur de partager "".

Comme à son habitude, l'animateur sera bien entouré. Chaque semaine, il recevra plusieurs invités dans son émission. De Cyril Hanouna à Dany Boon en passant par Kad Merad ou encore Jamel Debbouzze et Chantal Ladesou.

Une arrivée attendue

Bien que Patrick Sébastien se soit rapproché de TF1 suite à son départ de France Télévisions, son arrivée sur C8 n'est pas une grande surprise. Depuis novembre dernier, l'animateur a vu naître plusieurs de ses projets sur la chaîne du groupe Canal +. Il y a été mis à l'honneur à deux reprises. La première fois avec le documentaire Sébastien à la télé, c'est fou!, diffusé en prime time, et la seconde lors de la rediffusion, très suivie (plus de 1,5 million de téléspectateurs), de son concert à l'Olympia, Ze Fiesta!, 40 ans de scène, pendant lequel il a interprété ses plus grands tubes, de Tourner les serviettes! aux Sardines.

Si Patrick Sébastien a été privé d'animation télé pendant deux ans, il n'a pas chômé pour autant. Le sexagénaire a continué à se produire sur scène avec son spectacle Avant que j'oublie... (Tout ce que je n'ai jamais pu dire à la télé et Le Secret des Cigales (qu'il propose en streaming) mais également lors de plusieurs tournées d'été. En 2020, il a également sorti un nouvel album intitulé Sébastien se lâche! et le livre J'ai déplacé l'éléphant aux Editions XO.