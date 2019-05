C’est une page qui se tourne pour Patrick Sébastien. Évincé de France 2, à partir de la renrée prochaine, l’animateur a fait, ce samedi, ses adieux au Plus Grand Cabaret du Monde, un des divertissements cultes qu’il animait sur France 2 depuis plus de vingt ans.

Pour cette dernière, qui a rassemblé 2,81 millions de Français (un joli score), l’animateur de 65 ans a voulu s’entourer de personnalités qu’il appréciait tout particulièrement. On note la présence de Faustine Bollaert, Bruno Guillon, Nelson Monfort ou encore Marie-Ange Nardi.

Avant de rendre l’antenne, Patrick Sébastien a souhaité adresser un petit mot aux fidèles téléspectateurs qui suivent l’émission depuis des années. " C’était la dernière officielle. Je ne voulais absolument pas faire une soirée d’adieux parce que je déteste les quais de gare. Je voulais juste vous dire merci. Je voulais vous dire aussi qu’avec tous les numéros vus ce soir et tous ceux qui restent encore, d’accord, on s’en va, mais je vous promets que je vais me battre pour qu’on revienne ! "

Vous l’aurez compris, celui qui annonçait, il y a encore quelques jours, qu’il allait définitivement arrêter la télévision pour démarrer sa "troisième vie ", a visiblement déjà changé d’avis. Peut-être ses émissions reviendront-elles sur une autre chaîne ? Seul l’avenir nous le dira...

Le Plus Grand Cabaret du Monde ne pouvait en tout cas pas quitter le petit écran sans une chanson entraînante dont seul Patrick Sébastien a le secret. L’émission s’est terminée avec Merci, un titre écrit par l’animateur pour son public. " Une dernière danse, un dernier numéro et des sourires au milieu des Bravo. On espère qu’on vous a rendus heureux. On a fait de notre mieux […] Et vive la vie, et vive la fête […] Merci […]."

Sur ces paroles, Patrick Sébastien raccroche le micro. Pas encore définitivement toutefois puisque ses véritables adieux à la télévision se dérouleront le 11 mai prochain, lors de la dernière des Années bonheur sur France 2. Un moment qui restera probablement dans les annales…