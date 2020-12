C'est au micro de RTL dans l'émission Tout à gagner, que l'ex animateur de France 2 a annoncé qu'on ne le reverrait plus à la présentation: "Non plus jamais ! Plus jamais je ne serai animateur. Si je peux faire des téléfilms, je les ferai. Si on veut bien m'inviter dans des émissions (aussi). Parce que là je suis interdit de service publique à la télévision", indique Patrick Sébastien.

Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il en est exclu: "Pourtant je n'ai tué personne" dit-il avec humour avant de préciser "Au lieu de faire de la télé pour ceux qui la dirigent, j'ai fait de la télé pour ceux qui la regardent", s'est-il exclamé en référence à Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions.