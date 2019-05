"Voilà, ça s’arrête : ce n’est pas de ma faute, ce n’est pas de la vôtre, déplore Patrick Sébastien dans une vidéo Youtube postée à quelques jours de son dernier numéro des Années bonheur sur France 2.

"C’est un service public, mais apparemment, le public n’a pas son mot à dire là-dedans." Avant d’ajouter : "Peut-être que moi, je mérite d’être mis dehors, mais je pense que les artistes et les gens de cirque ne le méritent pas." Pour conclure, l’animateur est revenu sur sa promesse. "Je vous dirai au revoir, pas adieu. Et on ne sait jamais, on se retrouvera peut-être quelque part."