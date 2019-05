Le Plus Grand Cabaret du Monde,

21h00

C’est la fin d’une belle histoire pour Patrick Sébastien. Après plus de 40 ans de carrière, l’animateur emblématique du petit écran français s’apprête à quitter France 2, chaîne qui l’a écarté après une vingtaine d’années de bons et loyaux services. Les derniers numéros de ses émissions phares, Le plus grand cabaret du monde et Les Années Bonheur seront respectivement diffusées les 4 et 11 mai prochain sur la chaîne du service public.

Pour faire ses adieux, le sexagénaire a choisi de s’entourer de personnalités chères à son cœur comme Bernard Montiel, Faustine Bolaert, Marie-Ange Nardi, Bruno Guillon ou encore Sébastien Folin (pour ne citer qu’eux). Deux rendez-vous lors desquels l‘animateur mettra le paquet pour amuser les fidèles téléspectateurs qui le suivent depuis des années.

"Une télé de cireurs de pompes"

Dans un entretien accordé à TV Grandes Chaînes, Patrick Sébastien s’est confié sur les raisons de son départ de France 2. "Le problème, c’est moi! Je fais partie de la génération de Coluche et de Gainsbourg. Des vraies grandes gueules", déclare l’animateur. "Je n’ai jamais été quelqu’un de lisse. Et, la télé d’aujourd’hui est une télé de cireurs de pompes et je ne suis pas un cireur de pompes! Je vis ça comme un chagrin d’amour: on est triste de se quitter mais, après, on se rend compte que ce que l’on vit maintenant est mieux."

Cette séparation brutale n’empêchera toutefois pas Patrick Sébastien d’évoluer dans le domaine artistique. Au micro d’Europe 1, il déclare attaquer "sa troisième vie". "J’ai eu ma première vie d’imitateur, une deuxième vie d’animateur mais là, je prépare un album qui s’appelle Différent avec des chansons à texte", explique celui qui a toujours eu plus d’une corde à son arc et dont on n’a pas encore fini d’entendre parler... ni de l’entendre tout court puisque son disque sera bientôt disponible dans les bacs.