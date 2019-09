" Je suis franchement content de revenir à la RTBF", confie l’ancien chroniqueur d’On refait le monde sur Bel RTL et spécialiste des têtes couronnées dans Place Royale. " Je suis resté presque 10 ans à RTL et j’étais très content la majorité du temps. Pour être franc, ce fut plus dur la dernière année, depuis le plan Evolve où j’ai vu plein de collègues prendre la porte… Ils ont été remplacés par d’autres avec une vision qui n’était pas la mienne. Sur RTL, c’était aussi plus difficile de parler d’histoire (sourire) ! Ils n’étaient pas très enthousiastes par rapport à tout ça. Or, je pense que c’est une erreur car beaucoup de gens viennent me voir pour cela. Ou me disent que si j’avais été leur prof d’histoire, ils s’y seraient intéressés."

(...)